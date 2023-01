Düsseldorf Werbemesse PSI schrumpft – und muss sich neu beweisen

Die Frage ist: Kommt das irgendwann wieder? Lassahn bleibt zuversichtlich und verspricht Wachstum für die kommenden Jahre: „Wir wollen wieder dahin, wo wir mal waren.“ Ein Branchenexperte, der die PSI seit langem kennt, ist skeptisch. Er bezweifelt, dass die Hunderte von Ausstellern zurückkehren. Stattdessen gingen diese mittlerweile lieber ausschließlich auf kleinere Messen in ihren eigenen Ländern – zum Beispiel auf die Remadays in Warschau oder die CTCO in Lyon. Und in Deutschland wächst die Bedeutung regionaler Messen, etwa in Bonn oder Stuttgart.