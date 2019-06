Mobilität in Düsseldorf : Werbe-Aktion mit E-Scootern startet an der Kö

Werbe-Aktion mit E-Scootern startet an der Kö

Mobilität in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf stehen die ersten E-Scooter zum Ausleihen in der Innenstadt nahe der Kö. Noch ist es allerdings eine Werbeaktion.

Wer am Samstag in der Düsseldorfer City unterwegs ist, kann die ersten E-Scooter, elektrische Tretroller, ausleihen. Die Scooter dürfen ab 15. Juni im öffentlichen Raum gefahren werden. Auch in Düsseldorf hatten einige Verleiher schon Interesse angemeldet.