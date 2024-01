Untenehmen in Düsseldorf Wenn der Wahnsinn Methode hat

Darüber hinaus hat der Wahnsinn in dem 90 Quadratmeter großen Loft an der Wilhelm-Tell-Straße nicht nur Methode, die Agentur hat sich auch darauf spezialisiert, Familienunternehmen im Markt neu zu positionieren. Oft sind es auch die „Hidden Champions“, die sich als ideale Kunden erweisen – also Unternehmen, die sich in ihrer Branche als führend herausgestellt haben, nur keiner merkt’s so richtig. „Wir bieten strategische Kreativität und digitale Technologie für Marktführer und die, die es werden wollen“, umreißt Schwandt den Anspruch und schiebt hinterher: „Wir sind leidenschaftlich unkonventionell – und unser Name ist Programm.“ Das gilt zum Beispiel auch für die Raumaufteilung der Agentur im Lorettoviertel, statt im Chefzimmer finden Gespräche auf höchster Ebene an der Bar statt.