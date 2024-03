Begehrter Posten in Düsseldorf Wer will das Studierendenwerk leiten?

Beim Studierendenwerk Düsseldorf denken viele Menschen sicher an die Mensa oder ein Wohnheim auf dem Campus der Uni Düsseldorf. Das Studierendenwerk ist aber mehr als das: Rund 360 Mitarbeitende sind zuständig für die verschiedenen Belange und Bedürfnisse von 65.000 Studierenden an den vier staatlichen Hochschulen in Düsseldorf, der Hochschule Niederrhein in Krefeld und Mönchengladbach sowie der Hochschule Rhein-Waal.