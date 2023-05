Soziale Lage in Düsseldorf Wer in Düsseldorf vom Geld aus dem Stärkungspakt profitiert

Im Sozialausschuss erläuterte Anke Müller, stellvertretende Leiterin des Sozialamts, wem die Stadt in einem ersten Schritt ab dem 1. Juni verstärkt unter die Arme greifen will. Grundsätzlich kommen dafür Menschen infrage, die Sozialtransfers, Wohngeld oder Bafög beziehen, Asylbewerber sowie Düsselpass-Inhaber, deren Einkommen etwas oberhalb der Grenze für Sozialleistungen liegt. Konkret ist geplant, Kindern aus diesen Familien ein Düsselferien-Projekt komplett zu finanzieren, sofern es innerhalb der Stadtgrenzen stattfindet. Außerdem soll für unter Zwölfjährige aus einkommensschwachen Familien der Eintritt in die Schwimmbäder frei sein. „Das wird vorerst bis zum Jahresende gelten“, sagte Müller. Geplant sind zudem ein Austauschprogramm für Weißware (Waschmaschinen und Kühlschränke) für alle Altersgruppen und die Einrichtung eines Mobilitätsprogramms Fahrräder, von dem schwerpunktmäßig Heranwachsende profitieren sollen. Hier sei man noch in der Feinabstimmung, betonte Müller, aber gedacht sei an den Austausch oder die Reparatur von alten Rädern. Zudem soll die Zahl der Kitas, in denen bedürftige Kinder ein kostenfreies Frühstück erhalten, von sechs auf zwölf verdoppelt werden.