Restaurants mit Michelin-Stern Das sind die Neuen am Düsseldorfer Sternenhimmel

Für Lukas Jakobi war die Verleihung der Michelin-Sterne am Dienstagabend in Hamburg ein ganz besonderer Abend. Nicht nur gab es gerade einmal knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung seines eigenen Restaurants „Zwanzig23 by Lukas Jakobi“ in Bilk direkt den ersten Stern. Obendrauf gab es auch noch einen „grünen Stern“ für Nachhaltigkeit, den einzigen, der für ein Düsseldorfer Lokal verliehen wurde. „Gestern Abend war ich wirklich sehr emotional, völlig sprachlos“, fasst er seine Stimmung zusammen.