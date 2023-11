Protesttag der Ärzte am 15. November „Den Ärzten wurde sukzessiv die Freude an der Arbeit genommen“

Die Ärzte stecken auch hier in einer Zwickmühle. Bei uns sind die jährlichen Mietkosten durch die Indexierung um 5000 Euro gestiegen. Die Mitarbeiter müssen höher bezahlt werden, weil sie es verdient haben und sonst von Arbeitgebern mit besseren Konditionen (vornehmlich die Krankenkassen) abgeworben werden. Und der Arzt kann eben keine Preissteigerungen weitergeben, weil er an die Gebührenordnung gebunden ist. Es brechen also die ärztlichen und nicht-ärztlichen Mitarbeiter weg. Hinzu kommt, dass die Medizinstudienplätze verringert wurden, es also grundsätzlich an Ärzten in Deutschland fehlt, und eine Gegensteuerung frühestens in zehn Jahren Effekte zeigen würde. Und zusätzlich steigen die Patientenzahlen, weil die Babyboomer jetzt „arztpflichtig“ werden.