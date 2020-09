Ausbildung zum Hauswirtschafter in Düsseldorf : Hausfrau von Beruf

Hauswirtschafterin Diana Gähde und Azubi Markus Janocha beim Eindecken der Tische für die nächste Mahlzeit. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Flingern-Nord Waschen, Kochen, Putzen – was einige nicht einmal zuhause gerne tun, machen andere beruflich. So wie Hauswirtschafterin Diana Gähde in einem Seniorenheim in Flingern.

Wenn Diana Gähde von ihrer Arbeit spricht, klingt es für Außenstehende oft so, als wäre die 34-Jährige die ganze Zeit zuhause. Kochen, Putzen, Wäsche waschen – das gehört zu den wichtigsten Aufgaben an Diana Gähdes Tag. Allerdings macht sie das nicht in ihrer eigenen Wohnung, sondern professionell. Als Hauswirtschafterin arbeitet sie im Caritas-Altenzentrum Herz-Jesu in Flingern.

Dort ist die 34-Jährige, wie sie selbst sagt, das Mädchen für alles und doch viel mehr als nur Hausfrau oder die Hausdame, wie sie es nennt. „Man kümmert sich von oben bis unten ums ganze Haus.“ Drei Jahre dauert die Ausbildung zur Hauswirtschafterin, die von der Landwirtschaftskammer abgenommen wird. Schon als Jugendliche an der Hauptschule hat Diana Gähde im Hauswirtschaftsunterricht einen Einblick in den Beruf bekommen und sich anschließend für die Lehre entschieden. „Das hat mir gut gefallen, die Abwechslung. Jeder Tag ist anders“, sagt sie.

Wie für einen kleinen, privaten Haushalt muss sie sich organisieren, nur eben in ganz anderen Dimensionen. 183 Menschen leben in dem Heim in 154 Zimmern. Alleine 26 Kollegen kümmern sich um die Hauswirtschaft, die meisten von ihnen in der Speisenproduktion in der Küche. Aber auch der Service im Restaurant, die Wäscherei und die Reinigung gehören zu den wichtigsten Aufgaben. Sie kalkulieren Ausgaben, rechnen ab und organisieren die Vorratshaltung von Lebensmitteln.

„Die Pflege wird vorausgesetzt“, sagt Heimleiterin Wera Steffens, die selbst Hauswirtschafterin und Ernährungswissenschaftlerin ist. „An der Hauswirtschaft werden wir gemessen.“ Reibungslose Abläufe, saubere Räume, ein Haus im guten Zustand – das sei für den ersten Eindruck von Besuchern und potenziellen Bewohnern unverzichtbar. „Es sind Kleinigkeiten wie defekte Glühbirnen, die ausgetauscht werden müssen, oder Türen, die klemmen“, sagt Wera Steffens. Auf all das haben die Hauswirtschafter ein Auge.

Im Altenzentrum Herz Jesu in Flingern-Nord hat Diana Gähde vor 14 Jahren ihre Ausbildung absolviert. Hier arbeitet sie bis heute und bildet sich nun weiter – in einem Jahr wird sie Meisterin der Hauswirtschaft sein. „Viele wissen gar nicht, was eine Hauswirtschafterin ist, und dass man dafür eine dreijährige Ausbildung machen muss“, erzählt sie. „Da gibt es immer viel Erklärungsbedarf.“ Als Führungskraft hat sie künftig mehr Bürotage, übernimmt weniger praktische Tätigkeiten und muss deutlich mehr organisieren: die Zusammenarbeit mit externen Firmen managen, die Gartenpflege und die Haustechnik anleiten, Ernährungsvisiten planen, Bestellungen durchführen. „Das war wegen Corona ein großes Thema in den letzten Monaten, vor allem die Bestellung von Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier“, sagt sie.

Auch die Zusammenarbeit mit Auszubildenden gehört zu den Aufgaben der Hauswirtschafterin. So kümmert sich Diana Gähde um Markus Janocha. Der 19-Jährige hat gerade seine Ausbildung in dem Caritas-Zentrum begonnen. Zuvor hat er bereits eine Ausbildung als Assistent für Ernährung und Versorgung im Service absolviert. „Ich wollte mehr lernen, das war mir noch nicht genug“, sagt er. Zwischenzeitlich hatte er auch daran gedacht, eine Lehre zum Koch zu beginnen. Der Unterschied: „Der Koch kocht, der Hauswirtschafter macht auch alles drumherum“, sagt Heimleiterin Wera Steffens.

Was schon immer ein Thema in der Hauswirtschaft war: Umweltfreundlichkeit. „Wie viel Waschmittel man benutzt, was man mit Essensresten macht, wie man rückenschonend arbeitet – das haben wir alles gelernt“, sagt sie. Und auch die Betreuung der Bewohner rückt zumindest in dem Seniorenheim immer weiter in den Fokus. So übernehmen die Hauswirtschafter auch Hilfstätigkeiten im Alltag, gehen für sie einkaufen, kochen und backen gemeinsam oder fahren zusammen in den Urlaub.

Wie in einem privaten Haushalt besteht der Tag der Hauswirtschafter in dem Seniorenheim aber nicht nur aus Kochen, Waschen, Putzen – es gibt auch erfreuliche Ereignisse, die auf Diana Gähdes Liste stehen. Zu jeder Jahreszeit ändert sie die Dekoration in den Räumen des Seniorenheims, immer wieder kümmert sie sich um Feste und Veranstaltungen, die die Mitarbeiter dort mit Bewohnern und Familien feiern.

(veke)