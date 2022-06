Aktionstag in Düsseldorf : Wenn sich Fremde zum Zuhören treffen

Düsseldorf Beim Aktionstag an der Rheinuferpromenade nahmen sich Menschen Zeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Auch einen Zuhör-Kiosk gab es.

Bürgermeister Josef Hinkel scheut bekanntlich keine Bühne. Dass er aber auch ein sehr guter Zuhörer ist, bewies der Bäckermeister beim Aktionstag der soziokulturellen Initiative „Zuhören. Draußen. Düsseldorf schafft Nähe“. Auf der so genannten „Bürgermeisterbank“ hörte sich Hinkel genauso wie seine Bürgermeister-Kollegin Clara Gerlach an, wie Menschen mit der zunehmenden Vereinsamung durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie klar kommen. Gleichzeitig setzte die Initiative einen Kontrapunkt zur Einsamkeit und lud jedermann zu einem Gespräch ein, das die neu gewonnene Freiheit nach Aufhebung der Corona-Einschränkungen mit persönlicher und nicht nur virtueller Nähe verband.

Die Initiative besteht seit Oktober 2021. Seitdem gehen Ehrenamtliche in Parks und auf Plätze, um Menschen ein offenes Ohr zu schenken und so ein Zeichen für Offenheit und Toleranz und gegen Spaltung und Einsamkeit zu setzen. Die Idee zur Initiative hatte Christine von Fragstein. Inzwischen haben sich neben der Landeshauptstadt mit dem Seniorenrat auch die Pop-up-Seelsorge, die Zentren plus der Diakonie und Arbeiterwohlfahrt sowie „Hallo Nachbar!“ oder das interkulturelle Gemeindecafè Café.komm angeschlossen.

Am Aktionstag standen zwischen Burgplatz und Pegeluhr Zuhör-Bänke und am Zuhör-Kiosk konnte jeder mit jedem Quatschen, sein Leid klagen oder seine wiedergewonnene Lebensfreude herausschreien. Angelockt wurden Spaziergänger durch ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik. So standen das Barbara Oxenfort Trio und die Band Hannaford auf der Bühne. Das suggerierte die Nähe zur Jazz Rally. „Es ist an der Zeit, wieder aufeinander zuzugehen, Dialoge zu beginnen und Nähe zu schaffen“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller. „Viele Personen in unserer Gesellschaft haben das Gefühl, dass ihnen nicht zugehört wird. Insbesondere für diese Menschen, aber auch alle anderen Mitbürger, werden am Aktionstag neue Begegnungsräume geschaffen“.