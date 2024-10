Kulinarisches aus Düsseldorf Wenn Männer mit Begeisterung kochen

Drei Stunden dauert jeder Männerkochkurs, die Rezepte sind so ausgewählt, dass ein Drei-Gänge-Menü in gut der Hälfte der Zeit gezaubert werden kann – etwa Bohnensuppe, Dorade mit Fenchel und Kartoffelkuchen sowie als Nachspeise Cheesecake. Ist das Menü, das „Vier-Sterne-Qualität“ besitzt, wie Vomberg meint, fertig, geht es an einen großen rustikalen Esstisch und wird gemeinsam verputzt. In den letzten 30 Minuten wird in der Küche wieder „klar Schiff“ gemacht. „Immer wenn ich am nächsten Tag die Küche betrete, ist alles pikobello sauber“, freut sich efa-Kursprogrammleiter Torsten Budde. „Sowieso brauche ich mich um den Männerkochkurs kaum zu kümmern, obwohl die Herren kulinarisch anspruchsvoll geworden sind. Ich weiß einfach, der Kurs läuft.“