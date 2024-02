Karneval in Düsseldorf Wenn ganz Unterbach in Feierlaune ist

In Unterbach ist das närrische Virus schon besonders ausgeprägt. Nicht nur, dass sämtliche Nachbargemeinden von Hilden bis Erkrath jedes Jahr unbedingt dabei sein wollen, und der Zug daher auch deutlich länger als andere ist. Auch quasi alle Menschen, die in Unterbach leben, streichen sich diesen Termin im Kalender dick rot an, feiern vor ihrem Haus die Zugteilnehmer und vor allem sich selbst. Der Esel als Symbol des Stadtteils ist immer dabei und auf jedem zweiten Wagen zu sehen, und jeder weiß, dass hier normalerweise nicht Helau, sondern entsprechend „I-A!“ skandiert wird, daran halten sich auch die Gäste. Und mit Preisen wird in und um Unterbach offenbar ebenfalls nicht gegeizt. Stolz wurden Schilder für den schönsten Zugwagen (aus dem Märchenland), die schönste Fußgruppe (Papageien) sowie den Gewinner des Närrischen Oscars (die Höppedotze) in die Höhe gereckt.