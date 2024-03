Multisport-Event in Düsseldorf Weniger Osteuropäer beim queeren Sportfest Düssel-Cup

Der Düssel-Cup ist eine für jedermann offene Sportveranstaltung. Einen Nachweis für eine nicht heteronormative Lebensform muss niemand erbringen. Einzig eine realistische sportliche Selbsteinschätzung sollte es geben, denn in verschiedenen Sportarten wird in unterschiedlichen Leistungsklassen gespielt. Tanguy aus dem belgischen Kortrijk gelang das nicht. „Ich bin überhaupt nicht mit meiner sportlichen Leistung zufrieden. Ich habe mich eine Leistungsklasse zu hoch angemeldet“, ärgerte sich der Badmintonspieler. „Zuerst war ich nur als Fahrer für die anderen eingeplant, aber dann hatte ich keine Lust, die ganze Zeit nur tatenlos in der Halle rumzusitzen.“ Also meldete sich Tanguy einfach für seine Düssel-Cup-Premiere für das Badminton-Turnier an. Die Lust auf den Düssel-Cup konnte ihm seine Niederlagenserie aber nicht nehmen. „Ich komme nächstes Jahr wieder“, versprach der Belgier.