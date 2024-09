Fitness in der Grundschule Weniger Düsseldorfer Kinder haben Übergewicht

Beim CheckIn wird auch erfasst, wie viele Kinder übergewichtig sind. Dabei ist der Trend für die Landeshauptstadt erfreulich. So waren im vergangenen Jahr nur noch 11,7 Prozent der getesteten Zweitklässler übergewichtig oder adipös. Dieser Wert stellt ein Alljahrestief dar. 2019, also im letzten Jahr vor Corona, waren es noch 12,6 Prozent. Und es gab in der Vergangenheit Jahre, in denen der Wert die 18-Prozent-Marke geknackt hatte.