Programm zum Welt-Aids-Tag in Düsseldorf : Weniger HIV-Tests wegen Corona

Özgür Kalkan ist Geschäftsführer der Düsseldorfer Aidshilfe. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Verschiedene Veranstaltungen umrahmen den 34. Welt-Aids-Tag am 1. Dezember in Düsseldorf. An dem Tag kann man unter anderem kostenfreie und anonyme HIV-Tests machen.

Zu kostenfreien und anonymen HIV-Tests lädt die Düsseldorfer Aidshilfe anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember von 10 bis 17 Uhr in ihre Räume ein. Bereits am kommenden Samstag heißt es von 11 bis 17 Uhr auf der Königsallee „Bärenstark für die Aidshilfe“. Düsseldorfer Prominente, Politikerinnen und Politiker verteilen Rote Schleifen, sammeln Spenden, werben für Toleranz und Sympathie und verkaufen Solibären.

„Es ist essentiell, das die HIV- und Aids-Bekämpfung und die Prävention nicht in den Hintergrund gerät“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller, der die Schirmherrschaft zu den aktuellen Aktionen und Veranstaltungen übernahm, von denen einige aktuell durch die Corona-Pandemie verschoben werden mussten. So findet die Benefiz-Kunstauktion „Heartwork“ nicht wie geplant am 13. Dezember sondern erst am 21. März 2022 statt.

„Ziel der Kampagne am Welt-Aids-Tag ist, darzustellen, dass Menschen heutzutage mit HIV ein ganz normales Leben führen können, dennoch sind sie weiterhin Diskriminierung ausgesetzt“, sagt Kostenpflichtiger Inhalt Özgür Kalkan, Geschäftsführer der Aidshilfe Düsseldorf. Oft sei es noch Unwissenheit im Umgang mit den HIV-positiven Personen, die dazu führe.

In Deutschland leben rund 90.700 Menschen mit HIV. 2020 haben sich 2.454 Menschen neu infiziert. „Davon sind 586 in Nordrhein-Westfalen und 41 in Düsseldorf“, sagt Özgür Kalkan. Damit sanken die Neudiagnosezahlen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr. Gründe dafür sieht die Aidshilfe Düsseldorf auch in der Corona-Pandemie. So gab es weniger Mobilität, einen Rückgang von Testangeboten und Testnachfrage sowie einen Rückgang der Zahl der Sexualpartner.

„Man rechnet deutschlandweit mit 10.800 nicht diagnostizierten HIV-Infektionen“, sagt Özgür Kalkan. Auch junge Menschen sind Ziel der verschiedenen Informationskampagnen: „Wir haben ein Youtube Festival, das hoffentlich stattfinden wird“, sagt Özgür Kalkan, Geschäftsführer der Aidshilfe Düsseldorf. Am Welt-Aids-Tag, dem 1. Dezember, können Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler abstimmen welchen Clip zu den Themen HIV, Liebe, Pubertät und Sexualität sie am ansprechendsten, informativsten oder witzigsten finden.