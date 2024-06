Geplante Änderung im städtischen Haushalt Bald weniger Geld für Schulen – Düsseldorfer Sozialbündnis kritisiert die Stadt

Besorgniserregend ist nach Einschätzung der Bündnisvertreter die Situation an den Schulen aber auch jenseits baulicher Aspekte. „Zu große Klassen, fehlende Lehrer sowie eine an bestimmten Standorten immer noch schleppend verlaufende Digitalisierung führen das System an seine Belastungsgrenzen“, sagt Sylvia Burkert, Sprecherin der Düsseldorfer Gruppe in der Lehrergewerkschaft GEW. Eine Kritik, die vor allem auf das Land zielt. Was das konkret bedeutet, macht Monika Maraun, Sprecherin für die Grundschul-Gruppe innerhalb der Düsseldorfer GEW deutlich. „Wir haben eine veränderte Lebenswirklichkeit: Fast immer gehen heute beide Elternteile arbeiten. Was früher an Erziehung und Wertevermittlung durch die Familien geleistet wurde, wird heute an die Schulen übertragen, doch deren personelle Ausstattung reicht dafür immer weniger aus“, sagt die Leiterin der Paulusschule in Düsseltal. An ihrer Schule fehlen aktuell vier von 20 Kollegen. Zwar könnten die Schulen Vertretungskräfte einstellen, aber die Suche nach geeigneten Menschen sei schwierig. Im Moment habe sie Glück und könne auf Studierende für den Primarbereich zurückgreifen. „Aber es gab auch Zeiten, da haben wir bei Vertretungen und bei Alltagshelfern auf Landschaftsgärtner und Fußpflege-Fachkräfte zurückgegriffen“, berichtet Maraun. Der permanente Mangel an Fachlehrern führe nicht nur zu Stress und Überlastung, sondern erzwinge immer wieder „kreative Lösungen“. Dann überlege man beispielsweise, den Musikunterricht für eine komplette Stufe in der Aula zu erteilen, „damit möglichst viele Kinder daran teilnehmen können“.