Demonstrationsweg lief über die Geschäftsseite der Kö Weniger Demonstranten als angemeldet bei Pro-Palästina-Demo

Auf dem Zugweg von der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Corneliusstraße kamen die Demonstranten auch an der Ecke Oststraße/Stresemannstraße vorbei. Dort hatte sich eine handvoll Pro-Israel-Demonstranten platziert und mit Lautsprechern Parolen gerufen. Die Polizei musste sie vor den Demonstranten abschirmen, die mit Buh-Rufen, Pfiffen und „Shame on you" reagiert hatten. Im Anschluss zogen die Demonstranten über die Geschäftsseite der Kö bis zum Endpunkt an der Corneliusstraße. Auf dem Stück war der Demonstrationszug nach Polizeiangaben auf rund 600 Menschen angewachsen. Gegen 16.40 löste sich die Demo am Endpunkt auf.