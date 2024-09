Bericht der Schuldnerberatungen Weniger Düsseldorfer sind überschuldet

In Düsseldorf sank diese Quote von 12,09 (2018) auf 9,6 Prozent (2023). Im bundesweiten Ranking der 400 kreisfreien Städte und der Kreise landet Düsseldorf auf Platz 330 und gehört damit zu den Kommunen mit eher höheren Überschuldungsquote. Zum Vergleich: Mit 3,54 Prozent weist das bayerische Eichstätt die niedrigste Quote auf. Die meisten Probleme gibt es dagegen in Bremerhaven mit 19,02 Prozent.