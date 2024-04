Düsseldorfer Kinder- und Buchfest Gemeinsames Vorlesen für mehr Lesekompetenz

Anlässlich des „Welttag des Buches“ waren die Grundschüler am Dienstag vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in die Zentralbibliothek zu einer Lesestunde mit der Ministerin eingeladen worden. Auf dem Lesezettel standen Passagen aus „Ich schenk dir eine Geschichte – Mission Roboter – Ein spannender Fall für die Glücksagentur“. Das Kinderbuch von Anke Girod wird dieses Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels an rund 1,1 Millionen Schüler verschenkt, die sich das Buch nach vorheriger Anmeldung in einer Buchhandlung abholen können.