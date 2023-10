Hospizarbeit in Düsseldorf Wie sieht der letzte Platz im Leben aus?

Auch die Mitarbeiter des Hospiz im EVK gaben ihrem Schaukelstuhl viel Positives mit. „Unser Motto ist: Bewegtes Leben“, erklärte Anke Terstegen. „Die körperliche Bewegung lässt am Ende nach. Dafür kommt Bewegung in die Gedanken und auch in emotionale Bereiche. Unser Ziel ist es, die Menschen in diesen Bewegungen zu unterstützen, ihnen ein schönes Umfeld zu schaffen, sie zu tragen und zu halten“, ergänzte sie.