Düsseldorf Wie sieht der letzte Platz im Leben aus?

Während einige Stuhl-Künstler sich beruflich mit dem Thema Tod beschäftigten, waren andere persönlich davon betroffen, weil sie eine lebensbedrohliche Diagnose erhalten hatten, so wie Marcel Courage. Der 27-Jährige ist an Morbus Crohn erkrankt. Eine Corona-Infektion hatte starke Auswirkungen auf seine Krankheit und brachte ihn für lange Zeit ins Krankenhaus. „Die Langzeitfolgen sind immer noch spürbar. In so einer Situation beginnt man Fragen zu stellen. Wie ist es mit einem eigenständigen Leben? Werde ich Hilfe brauchen und von wem kann sie kommen? Alleine kann man das nicht stemmen“, erzählte der Klient der Kaiserswerther Diakonie. Daher standen auf seinem Stuhl die Namen von Menschen, die ihm geholfen hatten. Und auch einige Fotos waren zu sehen. „An meinem letzten Platz möchte ich freundliche und bekannte Gesichter um mich haben“, so Courage.