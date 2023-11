Verein will Stadt für sich gewinnen „Fortuna ist wie das letzte große Lagerfeuer in der Stadt“

Irgendwann an diesem Abend sagt Klaus Allofs wieder diesen Satz. Es ist so etwas wie sein Notausgang. Die Möglichkeit, das Große und Ganze dafür verantwortlich zu machen, dass es im Kleinen nicht klappen will. Und so sagt der 66-Jährige vor einigen Wochen auf der Bühne der Düsseldorfer „Jonges“: „Für mich war, ist und bleibt die große Frage: Ist es möglich, in Düsseldorf dauerhaft Erfolg zu haben?“ Natürlich schwingt da mehr Skepsis als Neugier durch den Raum. Alle wissen natürlich, dass Fortuna für vieles bekannt ist, aber eben keine Konstanz.