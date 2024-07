Bessere Luftqualität Braucht Düsseldorf noch eine Umweltzone?

Studien zeigen auch einen gesundheitlich positiven Effekt der Zonen: Das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) hat jüngst eine Studie veröffentlicht, wonach in Umweltzonen 13 Prozent weniger Asthma-Medikamente an Kinder unter fünf Jahren verschrieben werden müssen, als im Vergleich ohne Umweltzone. Auch das MCC fordert daher eine Ausweitung und Verschärfung der Zonen.