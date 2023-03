Messe in Düsseldorf Welche Schuhe im Herbst und Winter im Trend sind

Düsseldorf Während der diesjährige Winter sich noch nicht verabschieden will, hat die Schuh-Branche bereits die nächste kalte Jahreszeit fest im Visier. Zumindest wenn es auf der Messe „Shoes“ darum geht, die neuen Kollektionen an Boots oder Ballerinas in Brokat oder Samt, an Cowboy-Stiefeln oder Pumps mit Glanz und Glitter für den Handel zu ordern. „Drei Tage lang bieten wir konzentriert unter einem Dach die Highlights“, sagte Ulrike Kähler, Project Director von Shoes Düsseldorf. Ihre erste Bilanz der Messe auf dem Areal Böhler fällt positiv aus: „Zum Auftakt herrschte reges Treiben an allen Ständen. Die besten deutschen und internationalen Marken, darunter 80 neue Brands, sind am Rhein vertreten.“ Die Location komme außerdem bei den Ausstellern (davon 75 Prozent aus dem Ausland) und vor allem bei den Besuchern gut an, so Kähler.