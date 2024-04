Abfallentsorgung in Düsseldorf Welche Mülltonne muss man in Düsseldorf haben?

Ein Stadtsprecher erklärt, dass Eigentümer von Wohngrundstücken in Düsseldorf dazu verpflichtet sind, einen „Anschluss an die kommunale Abfallerfassung“ zu haben. Das bedeutet, es müssen genügend viele oder große Restmülltonnen pro Grundstück bestellt werden, die einmal pro Woche geleert werden. Dabei rechnet man mit einem Restmüllvolumen von 20 Litern pro Person und Woche, durchschnittlich fallen in Düsseldorf allerdings etwa 30 Liter pro Person an. Deshalb, so die Stadt, sei es wichtig, eine Größe auszuwählen, die für die tatsächlich anfallende Müllmenge ausreicht. „Durch die Bereitstellung von ausreichend Volumen soll eine wilde Müllentsorgung vermieden werden“, erklärt der Sprecher.