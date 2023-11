Natur in Düsseldorf Darum liegen „Tiny Forests“ in Düsseldorf im Trend

Peine Außerdem gibt es Änderungen in den Parkwäldern. In Eller, Benrath und Mickeln wurden insgesamt 190 Einzelbäume gefällt, die auch in der diesjährigen Fällbilanz aufgeführt sind. Allerdings werden diese nicht mehr als Einzelbäume, sondern durch Forstpflanzen nachgepflanzt. Insgesamt werden in der Hinsicht also weitere 19.115 Forstbäume im Freizeitpark Niederheid, in den Schlossparks Eller und Benrath sowie im Park Lantz gepflanzt.