2000 Teilnehmer erwartet Weitere pro-palästinensische Demonstration in Düsseldorf angekündigt

Die Demonstration am vergangenen Samstag in Düsseldorf verlief friedlich, die Polizei stellte aber mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot. Zudem sollten Filmaufnahmen ausgewertet werden – in Hinblick auf mögliche Volksverhetzung. So wurde etwa die strafbare Parole „From the River to the Sea“ skandiert. Mit dem Satz ist gemeint, es solle ein freies Palästina geben auf einem Gebiet vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer – dort wo sich jetzt Israel befindet.