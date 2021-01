Spielbetrieb gefährdet : Weitere 610.000 Euro für Not-Arbeiten im maroden Opernhaus

Das Opernhaus an der Heinrich-Heine-Allee. Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Der Rat muss weiter in das marode Opernhaus investieren – obwohl es womöglich bald abgerissen wird. Mängel am Brandschutz gefährden den Spielbetrieb. In Not-Arbeiten wurden bereits mehr als zehn Millionen Euro investiert.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Die Stadt muss weitere hohe Beträge in den Erhalt des Opernhauses investieren – obwohl der Bau an der Heinrich-Heine-Allee womöglich bald abgerissen wird. Der Bauausschuss stimmte am Dienstag zu, dass in der Spielzeitpause im Sommer Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes angegangen werden. Sie sind laut Stadtverwaltung notwendig, damit das Haus weiter genutzt werden kann. Kosten: rund 610.000 Euro.

In den letzten Jahren hat der Stadtrat zusätzlich rund zehn Millionen Euro für nicht weiter aufschiebbare Sanierungen zur Verfügung gestellt. Unter anderem muss das Foyer durch Stützen vor dem Einsturz bewahrt werden. Im Zuge dieser Arbeiten stellte sich heraus, dass der Brandschutz an den Stützen nicht ausreicht. Auch Luftschächte, durch die Kabel verlegt sind, müssen für den Fall eines Feuers stärker gesichert werden. Dafür hat die Politik nun das Geld zur Verfügung gestellt.