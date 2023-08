Weinhaus Tante Anna Düsseldorfer Traditionsrestaurant stellt sich neu auf

2019 hatte Barbara Oxenfort das Weinhaus an ihre Cousine Myriam Oxenfort übergeben. Ihr Vater – und Barbara Oxenforts Onkel – Rudolf Oxenfort ist der Eigentümer des historischen Gebäudes, in dem sich das Lokal befindet. Myriam Oxenfort ist die Entscheidung, das Weinhaus zu übernehmen, zwar auf der einen Seite leicht gefallen. Auf der anderen Seite hat sie sich damit schwergetan, ihren vorherigen Job als Sozialpädagogin aufzugeben. Dass sie keinen gastronomischen Hintergrund habe, zeige sich auch in der Art und Weise, wie sie das Weinhaus Tante Anna jetzt führt, sagt Oxenfort selbst. „Mein Team und ich haben das Weinhaus ein bisschen entstaubt, es ist entspannter geworden.“ Ein Ziel sei, auch mehr junge Menschen anzulocken, bisher habe das auch gut funktioniert. „Früher war das Publikum eher über 50 Jahre alt, heute kommen auch viele Ende 20- und Anfang 30-Jährige. Wir verbinden Tradition mit Wohlfühleffekt.“