Weinhändler in Düsseldorf Weinforce wechselt den Standort

Das Kerngeschäft macht Weinforce in Düsseldorf, geliefert wird aber auch an den Niederrhein oder Richtung Bergisches Land. „Dazu sind die Privatkunden ein wichtiges Standbein geworden“, sagt Golzarandi. Er und sein Geschäftspartner haben jeweils rund 30 Jahre Erfahrung in der Branche, mit einem nicht alltäglichen Sortiment und einer guten Beratung – auf einer lockeren Art – wollen sie für ihre alten und für neue Kunden da sein. Zum Kennenlernen stehen samstags immer zehn bis 15 Weine zur Probe bereit, jetzt in der Vorweihnachtszeit präsentiert am zweiten Adventssamstag Winemaker Björn Steinemann Rotweine, am dritten Adventssamstag kommt Paul Schumacher von der Ahr und am vierten Adventssamstag wird „watt Prickelndes zum Fest“ von Sekt bis Champagner für Weihnachten und Silvester vorgestellt. Außerdem wird ab Dezember an jedem zweiten Donnerstag im Monat ein Einsteiger-Tasting mit acht Probierweinen, Häppchen und jede Menge Weinwissen für 39 Euro angeboten.