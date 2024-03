Eröffnung in Düsseldorf Weinexpertin startet in Flingern ihre Mission Genuss

Düsseldorf · Es ist keine richtige Weinbar, kein richtiges Restaurant und mehr als ein Geschäft: An der Hoffeldstraße in Flingern steht eine Neueröffnung an. Neues gibt es auch am Cranachplatz.

11.03.2024 , 15:17 Uhr

Eva de Schrevel hat mit Konstantin Röhlk das Unternehmen Mission Genuss gegründet. Foto: MIssion Genuss/Mission Genuss