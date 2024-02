Dating, Party oder Imbiss So unkompliziert ist Wein in Düsseldorf

Draußen bilden sich Warteschlagen, ein Türsteher regelt den Einlass. Drinnen tönt Musik aus den Boxen, Leute tanzen, an den Wänden flackern Spielfilme, der Stuck an der Decke ist aufgemalt. Dabei halten die Gäste weder Bier noch Cocktail in der Hand, sondern Gläser mit hochwertigen Weinen. Als die „Fett-Weinbar“ vor knapp eineinhalb Jahren eröffnete, war sie noch ein Geheimtipp. Heute ist es dort sogar donnerstags so voll, dass man sich aneinander vorbeiquetschen muss. Woher kommt dieser Hype um die Weinbar, die abends zum Club wird?