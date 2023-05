Gastronomie in Düsseldorf Weinbar Vino’s will in der Carlstadt neu eröffnen

Durch die Fenster kann man nicht hineinspähen in die Räume an der Bilker Straße. Die schwarz abgeklebten Scheiben machen nochmal extra neugierig auf das, was sich dahinter tut. „Who the fuck ist Vino’s?“ steht darauf. Die Antwort: Lars Lünenstraß, Daniel Titus Grimm und Alexandros Manakos. Drei Freunde, die sich einen Traum erfüllen wollen: von einer eigenen Weinbar. Darauf wird auf Hochtouren hingearbeitet. Mit von der Partie sind Lea Jülicher, die die Kommunikation übernommen hat, und Betriebsleiter Jan-Gerrit Müller.