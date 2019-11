Tipps in Düsseldorf : Weihnachtstheater für Familien

Ritter Rost feiert Weihnachten gleich mehrmals im Apollo Varieté. Foto: Sophia Saggau

Düsseldorf Für viele gehört der Besuch eines Theaters zur Vorweihnachtszeit dazu. Die Kulturinstitute haben sich besondere Programme ausgedacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lea Grote

Apollo Theater „Ritter Rost feiert Weihnachten“ heißt es in der Vorweihnachtszeit im Apollo Theater. In der Eisernen Burg von Ritter Rost ist die Aufregung groß, denn König Bleifuß der Verborgene fordert ein perfektes Weihnachtsfest. Ob nun Weihnachtsbaum oder Geschenke – alles muss vorbildlich sein. Doch genau das Gegenteil passiert und es läuft so ziemlich alles schief.

Schauspielhaus Das Dschungelbuch kommt ins Schauspielhaus – erzählt als Musiktheater für die ganze Familie. Nach einem Angriff des hinterhältigen Tigers Shere Khan, bei dem Mogli von seinen Eltern getrennt wird, findet das Menschenkind Aufnahme bei einem Wolfsrudel. Als Berater und Beschützer stehen dem Jungen der gutmütige Bär Balu und der gefährliche Panther Baghira zur Seite. Gemeinsam erleben sie viele spannende Abenteuer.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Apollo Theater, Apollo-Platz, www.apollo-variete.de Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz 1, www.dhaus.de Marionetten Theater, Bilker Straße 7, www.marionettentheater-duesseldorf.de Savoy Theater, Graf-Adolf-Straße 47, www.savoytheater.de Oper am Rhein, Heinrich-Heine-Allee 16a, www.operamrhein.de Capitol Theater, Erkrather Straße 30, www.capitol-theater.de Puppentheater, Helmholtzstraße 38, www.puppentheater.de

Marionetten Theater Ein bekanntes Stück von Michael Ende wird seit vielen Jahren im Düsseldorfer Marionettentheater in der Adventszeit gezeigt. In der heiteren Zauberposse „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ verhexen und bezaubern Beelzebub Irrwitzer und seine Tante Tyti mit hintergründigem Witz Erwachsene und Kinder. Eigentlich ist Irrwitzer ein talentierter und erfolgreicher Zauberer. Dennoch will es ihm in diesem Jahr einfach nicht gelingen, sein Soll an bösen Taten zu erfüllen. Ähnlich ergeht es Irrwitzers Tante Tyrannja Vamperl. Beide müssen nun fieberhaft daran arbeiten, ihre Rückstände noch rechtzeitig aufzuholen.

Savoy Theater Schwanensee ist eines der bekanntesten Ballettstücke der Musikgeschichte. Jetzt wird das klassische Ballett für Kinder ab vier Jahren neu erzählt. Peter Tschaikowskis Meisterwerk handelt von der verschwundenen Schwanenprinzessin Odette und ihrem Geliebten, dem Prinzen Siegfried. Doch der Zauberer Rotbart und der schwarze Schwan Odile versuchen die frisch Verliebten auseinanderzubringen. Wird ihr teuflischer Plan gelingen?

Oper am Rhein Alle Winter wieder können sich Groß und Klein auf die Aufführung des Stücks „Hänsel und Gretel“ in der Oper am Rhein freuen. Bereits seit einem halben Jahrhundert erzählt man dort die Geschichte der Geschwister, die sich im Wald verirren und schließlich im Knusperhaus der Hexe landen. Empfohlen wird die Inszenierung des Märchens ab einem Alter von acht Jahren.

Capitol Theater Mit einem familienfreundlichen Musical quer durch Pop, Rock, Soul und Chanson erzählt das Capitol Theater die Geschichte von Pinocchio. Die Marionette mit der Lügennase, die Geppetto aus einem Holzscheit geschnitzt hat, ist zwar lebendig, weiß sonst aber wenig über die Welt und den Unterschied zwischen Gut und Böse. Doch Pinocchio will alles wissen! Und schon stolpert er von einem Abenteuer ins nächste.