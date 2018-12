Während Gäste auf Weihnachtsmarkt bummeln : So verbringen Busfahrer ihre Wartezeit in Düsseldorf

Hans Röhrig steht vor seinem Bus in der Fritz-Roeber-Straße in Düsseldorf. Foto: RP/Marc Latsch

Düsseldorf In der Adventszeit lockt der Weihnachtsmarkt wieder viele Besucher nach Düsseldorf. Busunternehmer aus dem In-und Ausland bieten Tagestrips an. Doch was machen die Busfahrer während ihre Fahrgäste Glühwein trinken?

Es ist ein milder Dienstag im Dezember, kurz nach ein Uhr am Mittag. Hans ist gerade eingeparkt. Hier und da hält er noch einen kurzen Plausch, reicht einem Gast die Gehhilfe. Dann zündet er sich eine Zigarette an.

Um neun Uhr am Morgen ist die Gruppe in Aurich gestartet. Ihr Ziel: Düsseldorf. Rund vier Stunden dauert die Fahrt aus Ostfriesland an den Rhein. Auf die Gäste wartet dort der Weihnachtsmarkt. Sie genießen das milde Wetter, bummeln durch die Stadt und genehmigen sich den ein oder anderen Glühwein. Für Hans ist es ein 15-Stunden-Arbeitstag. Er ist Busfahrer – seit 25 Jahren.

Seinen langen Tag merkt man Hans zur Mittagszeit noch nicht an. Er wirkt tiefenentspannt. Alles Routine. Er freut sich, wie gut das mit dem Parkplatz funktioniert hat. Den konnte er nämlich schon im Vorfeld reservieren. „Ein praktisches System“, sagt er.

„Für die Gäste ist so ein Ausflug ja auch etwas Besonderes, die haben gute Laune“, sagt Hans. Also macht er mit. Mit den meisten Menschen käme er gut aus. Querulanten gebe es nur selten. „Wenn doch bekomme ich die meist schnell auf meine Seite gezogen“, sagt er und lacht. Das sei eine Frage der Erfahrung.

Insgesamt stehen an diesem Mittag acht Busse in der Fritz-Roeber-Straße nahe des Düsseldorfer Rheinufers. Es ist einer von zwei Busparkplätzen in der Umgebung der Altstadt. 17 Parkplätze stehen hier zur Verfügung, dazu kommen noch einmal 80 weitere am anliegenden Tonhallenufer.

Anders als Hans kommen die meisten anderen Busfahrer an diesem Tag aus dem europäischen Ausland. Und anders als Hans, der sich selbst den Weihnachtsmarkt anschauen möchte, verbringen viele ihre Zeit vor allem im Bus.

Einer von ihnen ist Apostolos. Insgesamt vier Tage fährt er eine griechische Schulklasse durchs Land. Mal dauert ein Stopp zwei, mal vier Stunden. Apostolos sieht von Deutschland vor allem die Autobahn und die Parkplätze. „I park here, be here, go to Internet“ (dt. „Ich parke hier, bin hier und gehe ins Internet“), sagt er in akzentreichem Englisch. Er vermisst eine Toilette am Straßenrand oder einen Ort, an dem er die Zeit totschlagen kann.

Im Bus hinter Apostolos sitzt Robert aus den Niederlanden, der sich gerade von einem Kollegen ein Handyvideo zeigen lässt. Ein lustiges, wie das Grinsen der beiden verrät. Auch sie sind mit einer Schulklasse da, am späten Nachmittag gehe es zurück. Insgesamt fünf Stunden verbringen sie heute in Düsseldorf. Auch sie bleiben dabei vor allem in ihrem Fahrzeug.

Nicht alle Busse sind an diesem Nachmittag besetzt. Einige Kollegen scheinen sich wie Hans die Stadt anzusehen. Oder sie haben sich zu einem Mittagsschlaf auf eine der hinteren Bänke zuückgezogen. Ein Busfahrer aus Luxemberg sitzt schlafend in der ersten Reihe.

Pascal aus Belgien hingegen ist wach und hungrig. Er beißt gerade in ein Sandwich. Er ist mit einer Rentnergruppe da. Für ihn war es eine kurze Fahrt, eineinhalb Stunden brauchte er nach Düsseldorf. Außerden ist Pascal heute mit seinen Fahrgästen zufrieden. Ältere Menschen machten weniger Arbeit. Ihn erwarte eine entspannte Heimfahrt. Anders sei das, wenn er 30- bis 40-jährige Gäste an Bord habe. „Some of them trink too much“ (dt.: „Manche von ihnen trinken zu viel“), sagt er. Da müsse er den Bus nach Dienstschluss schon einmal gründlicher reinigen.

Hans erlebt so etwas selten. Die Rückfahrten von Weihnachtsmärkten würden immer entspannter. „Früher gab es mehr betrunkene Fahrgäste“, sagt er. Da sei es im Bus schon einmal wilder zugegangen. Warum sich das geändert hat, weiß er nicht so wirklich. „Entweder die Gäste trinken heute weniger oder sie vertragen mehr“, mutmaßt er.