Teile der Altstadt gesperrt Düsseldorfer Weihnachtsmarkt und Rathaus nach Anschlagswarnung geräumt

Der Marktplatz, auf dem ein Großteil des Weihnachtsmarktes stattfindet und das Rathaus, wurden am Nachmittag großflächig geräumt. Die Marktbuden in der gesamten Innenstadt mussten schließen. Auch die Eisbahn am Corneliusplatz und die Buden drumherum wurden geräumt, um 16 Uhr war hier niemand mehr auf dem Eis zu sehen.