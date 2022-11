Ärger um Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Warum das Heimatdörfchen nun gar nicht öffnen darf

Düsseldorf · Die Buden für das Heimtdörfchen in Carlstadt in Düsseldorf standen schon, jetzt muss alles wieder abgebaut werden. Was im Hintergrund ablief, was die Politik störte – und worauf der Veranstalter nun hofft.

30.11.2022, 11:30 Uhr

Martin Wilms in seinem geschlossenen Heimatdörfchen. Hoffnung auf Eröffnung macht er sich keine mehr. Foto: Bretz, Andreas (abr)