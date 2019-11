Weihnachtsmarkt im Südpark : Viele Neuheiten aus der Werkstatt

Düsseldorf Strahlend schönes Wetter begünstigte die Werkstatt für angepasste Arbeit, die am Samstag zum Weihnachtsmarkt in den Südpark ludt. Für viele Familien gehört der Besuch zur Tradition. Und diesmal gab es auch Überraschungen.

Am Samstag wurde es besinnlich: Die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) öffnete ihre Pforten zum traditionellen Weihnachtsmarkt. Unter dem Motto „Willkommen im Zauberwald“ präsentierten dutzende Mitarbeiter die handgefertigten Produkte. Mehrere hundert Besucher nutzten das schöne Wetter am Samstag denn auch für einen Familienausflug in den Südpark.

Am Donnerstag stimmt der Stadtrat ab : Warum Düsseldorfs Oberbürgermeister an der Umweltspur festhält

Während in der Turnhalle fleißig geklebt, gestanzt und gemalt wurde, wurden nebenan in der Weihnachtsbäckerei schon die ersten Plätzchen in den Ofen geschoben. Beschaulich ging es dagegen im Lesekeller des Haupthauses zu, wo Bruno Potthast und Autorin Elisabeth Iser im Wechsel Geschichten vorlasen. Die selbst gemachten Schals, Krippen, Teelichthalter, Lichtspiele, und Mobiles waren bei den Besuchern ebenso gefragt wie die neue Fotobox, in der Familien witzige Weihnachtsfotos schießen lassen konnten, unter anderem mit dem Rheinturm.