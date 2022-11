Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen Märkte mit Nikolaus, Chören und Handwerk

Der Unterrather Weihnachtsmarkt an der Eckenerstraße hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Er findet in der Halle des TuS Düsseldorf-Nord und rund um den großen Tannenbaum auf dem Parkplatz statt. Zahlreiche Vereine des Stadtteils wirken aktiv mit – die Unterrather Funken Blau-Gelb sorgen am Bratwurststand für das leibliche Wohl, zudem werden Waffeln, Reibekuchen, Glühwein und Altbier angeboten. Für Kinder gibt es bei Spielen, einem Glücksrad und Tombola einiges zu gewinnen. Am Sonntag treten jeweils ein Männer- und Kinderchor auf und sorgen für musikalisches Rahmenprogramm. Der Markt hat am Samstag von 12 bis 21 und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.