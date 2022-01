Zirkus in Düsseldorf : Der Weihnachtscircus will am Jahresende wiederkommen

Der Weihnachtscircus will am Jahresende wiederkommen

Düsseldorf Die Veranstalter sprechen von einem vollen Erfolg und wollen deshalb den Zirkus an Weihnachten fest in Düsseldorf etablieren. Verhandlungen für dieses Jahr laufen bereits.

Am Wochenende hat der Weihnachtscircus am Staufenplatz für diese Wintersaison seine letzten Vorstellungen gegeben. Für Tom Merz, einer der drei Gesellschafter der extra gegründeten Winterzauber Event UG, steht aber bereits fest, dass es im nächsten Winter eine Fortsetzung geben soll. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und haben bereits bei der Stadt den Antrag gestellt, den Weihnachtscircus in den nächsten Jahren auf dem Staufenplatz durchführen zu dürfen.“ Der Platz sei durch seine gute Anbindung an den ÖPNV und die vielen, für die Besucher kostenfreie Parkplätzen ideal für so eine Veranstaltung.

In anderen Städten gehört solch ein Zirkus schon seit vielen Jahren zum festen Kulturprogramm dazu. „Deshalb wollen auch wir so eine Veranstaltung dauerhaft etablieren“, sagt Merz, der fünf Jahre lang Produktionsleiter der Weihnachtszirkusse in Dortmund und Aachen war. Dadurch würden sich auch langfristig die hohen Investitionen lohnen. So hat das 20 Tage lange Gastspiel mehr als 300.000 Euro gekostet. „Solch ein Unternehmen ist immer ein hohes Risiko, aber wenn das in Corona-Zeiten funktioniert, können wir sicher sein, dass es auch in der Zukunft gut geht.“