Energiekrise in Düsseldorf : Im Advent soll es weniger leuchten

Auch der Lichterbogen an der Kö soll wieder leuchten, allerdings nicht mehr so lange pro Tag. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die weihnachtliche Beleuchtung in Düsseldorf wird in diesem Jahr deutlich reduziert, an einigen Stellen weniger, an anderen mehr. Was für die Adventszeit geplant ist.