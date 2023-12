Aktion in Garath Wo Familien Weihnachtsbäume selbst schlagen

An große Firmen, Geschäfte und Büros hat der Forstverwalter bereits geliefert. Auch die zwölf Meter hohen Tannen, die in Garath und Urdenbach stehen sind von ihm. Von Dörnberg rechnet damit, dass der Andrang auf die Weihnachtsbäume wieder groß sein wird. Der meiste Betrieb sei immer samstags und sonntags sowie am vierten Advent, erklärt er. In diesem Jahr fällt der vierte Advent auf Heiligabend – und auch dann kann in Garath quasi auf die letzte Minute ein Baum abgeholt werden. „Wir haben Heiligabend immer geöffnet, auch wenn dieser auf einen Sonntag fällt“, sagt von Dörnberg. „Allerdings nur bis 12 Uhr.“