Entsorgung in Düsseldorf Wann die Awista die Weihnachtsbäume abholt

Wer also seinen Baum so schnell wie möglich loswerden will, sollte diesen besser abschmücken und direkt zu einem der drei Recyclinghöfe bringen. Am Flinger Broich, an der Niederrheinstraße in Lohausen und an der Frankfurter Straße in Garath ist die Abgabe ab dem 2. Januar montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr möglich. Letzter Einlass ist um 17.45 Uhr.