Gedenken in Düsseldorf : Gedenktafel für Opfer von Wehrhahn-Anschlag beschmiert

Die Gedenktafel am Durchgang zwischen Ackerstraße und den Bahnsteigen wurde verunstaltet. Foto: privat

Stadtmitte SPD-Ratsfrau Marina Spillner fordert, dass die Tafel mit dem Motiv einer stilisierten Explosion am S-Bahn-Durchgang versetzt oder höher gehängt wird.

Die Gedenktafel, die an den Sprengstoffanschlag im Sommer 2000 auf eine Gruppe überwiegend jüdischer Sprachschüler am S-Bahnhof Wehrhahn hinweisen soll, wurde beschmiert – mehrfach. Das ist ärgerlich und natürlich ebenso verabscheuungswürdig, aber irgendwie auch ganz schön kompliziert. Denn es handelt sich genau genommen um ein zweigeteiltes Werk: Eine Tafel an der Brücke am Vinzenplatz liefert einen erklärenden Text (sie hat nur ein kleines Graffiti abbekommen), eine weitere Tafel am eigentlichen Ort des schrecklichen Geschehens würde normalerweise eine stilisierte Explosion auf schwarzem Hintergrund zeigen. Dass diese nun türkis bemalt und mit mehreren Graffiti versehen ist, hat eine Vorgeschichte.

Marina Spillner, SPD-Ratsfrau und als frühere Bezirksbürgermeisterin treibende Kraft des Gedenkortes, weiß, dass, als das Geländer gestrichen wurde, die Arbeiter offenbar die Tafel ebenfalls weiß übermalt hätten – weil sie die Abbildung offenbar nicht als ein Zeichen des Gedenkens erkannt haben. Ein entsprechendes Zusatzschild, das erklärt, was dort zu sehen ist, fehlt ohnehin bis heute. Dann sei wohl jemand anderes gekommen und habe alles in Türkis gestrichen, ehe weitere Schmierfinken ihre Schriftzüge hinzugefügt hätten.

„Hier muss auf jeden Fall bald etwas passieren. Es macht keinen Sinn, alle paar Wochen die Farbschmierereien zu entfernen“, sagt Spillner. Entweder die Tafel müsse höher gehängt oder versetzt werden – dorthin, wo sich auch die Texttafel befindet. Das wäre dann zwar nicht mehr am eigentlichen Ort des Anschlags, dafür an einer etwas belebteren Stelle, „denn an dem Durchgang sind die mutmaßlichen Sprayer doch sehr unbeobachtet“. Dort mit einer Gruppe, etwa Kindern, hinzugehen, sei wegen der Enge ohnehin nahezu unmöglich.