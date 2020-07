Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtsauberkeit in Düsseldorf : Achtloses Wegwerfen von Zigarettenkippen soll 50 Euro kosten

Düsseldorf bekommt neue Mülldektive: Ausbilder Alexander Hens mit Susanne Pletsch und Carolin Habeck (v.l.). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Landeshauptstadt will stärker gegen die Vermüllung in Düsseldorf vorgehen. Dafür stellte sie nicht nur fünf neue Mülldetektive ein, sondern will auch die Verwarn- und Bußgelder erhöhen.