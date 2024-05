Quartiersarbeit in Düsseldorf Die Meister im Netzwerken

Lioba Grote vom Propeller hält die Broschüre jedenfalls für äußerst sinnvoll. „Ich erlebe es fast täglich, dass Menschen, gerade ältere, bei uns reinkommen und sagen, dass sie zu Hause keinen Computer hätten – teilweise, weil sie sich so etwas nicht leisten können, aber eben auch, weil sie sich bewusst davon nicht angesprochen fühlen.“ Diese Klientel dann nicht nur Tipps zu geben und Fragen zu beantworten, sondern auch so etwas Handfestes mitgeben zu können, sei enorm hilfreich. Der neue Wegweiser soll nun in Eller flächendeckend in Geschäften, Kirchen, Beratungsstellen, in der Stadtbücherei und im Rathaus ausgelegt werden.