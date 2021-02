Corona in Düsseldorf : Mehr muslimische Bestattungen auf Friedhof in Itter

Der Friedhof in Itter gehört zu den größeren in Düsseldorf. Ein Teil der Fläche ist aber als Grünfläche ausgewiesen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Düsseldorf Wegen der Pandemie werden aktuell weniger muslimische Verstorbene in ihre Heimatländer zum Bestatten gebracht. Die Stadt muss deswegen das muslimische Gräberfeld in Itter weiter vergrößern. Aber auch die neue Fläche reicht wohl nur bis Jahresende.

Bereits 2013 hatte der Stadtrat zur Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes (FEK) die Teilschließung von Friedhofsflächen in der Stadt beschlossen. Hintergrund ist, dass immer mehr Verstorbene eingeäschert werden und für Urnen weniger Platz benötigt wird. In bestimmten Grabfeldern sollten auf den sieben größten Friedhöfen keine Neuvergabe von Nutzungsrechten mehr möglich sein.

Da das, so die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Politik, aufgrund der Corona-Pandemie nicht ohne weiteres möglich sei, würden aktuell im Durchschnitt doppelt so viele Muslime in Itter beigesetzt. Deswegen wird nun im nördlichen Abschluss des Friedhofs eine Fläche von rund 1600 Quadratmeter freigegeben, die bislang noch nicht für Beisetzungen benutzt wurde. Durch die vorgesehene Anpassung des Friedhofsentwicklungskonzeptes würden die Grundzüge der Planung nicht berührt, teilt die Stadt mit, da lediglich 0,2 Prozent der Fläche betroffen sei, die künftig im Rahmen des Konzeptes nicht mehr als Beisetzungsfläche erforderlich ist (851.300 Quadratmeter).