Wohnungsmarkt in Düsseldorf : Politik sucht Wege aus der Wohnungsnot

Düsseldorf Die FDP fragt nach dem Ausbau von Dachgeschossen, die CDU nach Flächen für Mini-Häuser: Im Wohnungsausschuss wurde am Montag diskutiert, wie man möglichst einfach neuen Wohnraum schaffen kann.

Die Verwaltung will demnach zunächst eine Karte erstellen, auf der Baublöcke mit günstigen Voraussetzungen für Aufstockungen ausgewiesen sind. Grundlage seien Mehrfamilienhäuser der Baujahre 1950 bis 1989 mit drei und mehr Wohnungen, die in der Hand eines einzelnen Eigentümers sind. Möglicherweise, so Zaum, werde man aktiv Kontakt zu Eigentümern und Vertretern der Wohnungswirtschaft aufnehmen und dazu aufrufen, Nachverdichtungspotenziale zu nutzen. Bereits jetzt werde jedes Einzelbauvorhaben, bei dem durch Aufstockungen oder Ausbauten neuer Wohnraum geschaffen werden solle, „durch die Verwaltung positiv beraten und begleitet“.

Auch Experten aus der Baubranche bewerten den Vorstoß als sinnvoll. „Das ist im Grunde mit das Beste, was man machen kann“, sagte Thomas Fiedler, Vorstandsmitglied beim Bauindustrieverband NRW. Die betreffenden Flächen seien ja bereits versiegelt, und die Infrastruktur sei vorhanden. „Natürlich gibt es eine Reihe von Auflagen, etwa beim Brandschutz, aber die kann man lösen.“ Die Architektin Susanna Kiiskinen vom Architekturbüro Eppinger & Kiiskinnen sagt, es gebe in vielen Häusern tolle Potenziale für den Ausbau: „Wir machen so etwas bereits seit Jahrzehnten.“ Aber: In einigen Fällen könnten die Lösungen heute zeitaufwendig und teuer sein – durch teils übermäßig strenge Vorschriften. So lohne sich der Ausbau aus Sicht einiger Hausbesitzer heute deutlich weniger.