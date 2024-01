Fuß- und Radwege in Düsseldorf Nach Regen unpassierbarer Weg wird saniert

Auf Anfrage teilt die Stadt mit, dass der Weg unterhalb der Rückstauebene des Entwässerungskanals liege. Insofern könne anstehendes beziehungsweise drückendes Wasser nicht in den Kanal abgeleitet werden. „Die Entwässerung der unter dem Fahrbahnniveau liegenden Flächen erfolgt daher über Versickerung des Niederschlagswassers in den angrenzenden Flächen. Bei den in der letzten Zeit vorherrschenden starken und lange andauernden Regenfällen stößt die Versickerung daher an ihre Grenze, da die wassergesättigten Böden diese Wassermengen nicht kurzfristig aufnehmen können“, erklärt die Stadt.