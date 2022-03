Wegen des Kriegs in der Ukraine : WDR überträgt Düsseldorfer Rosensonntagszug nicht live

Düsseldorf Der WDR hat auf Anfrage am Freitag mitgeteilt, dass der auf den 29. Mai verschobene Rosenmontagszug nicht live übertragen wird. Der Sender führt als Grund den wahrscheinlich dann noch laufenden Ukraine-Krieg an.

In einer schriftlichen Stellungnahme teilt der WDR jetzt auch seine Gründe mit: „Die Übertragung eines Karnevalsumzugs in der aktuellen Situation, in der in Europa Krieg herrscht und Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten, ist für uns schwer vorstellbar. Schunkelnde Reporter, Reporterinnen sowie feiernde Kommentatoren und Kommentatorinnen wären im Sendeablauf - davon müssen wir derzeit ausgehen - unmittelbar umgeben von Bildern des Ukraine-Konflikts.“ Aber natürlich, so der WDR weiter, werde der Sender in seinen News- und Magazinformaten über den Umzug berichten: im TV, im Hörfunk und digital.