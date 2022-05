Düsseldorf will Energie sparen : Das Wasser in den Schwimmbädern wird jetzt kälter

Ein Schwimmer springt vom Sprungturm ins Wasser im Rheimnbad. Foto: dpa/Jana Bauch

Düsseldorf Das Wasser in den Düsseldorfer Bädern wird kühler, auch in den Freibädern, die diese Woche öffnen. Die Bädergesellschaft reduziert die Wassertemperatur schrittweise in allen Hallenbädern um zwei Grad Celsius. Zwei Hallenbäder müssen gleichzeitig schließen.